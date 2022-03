Adriana Karembeu : Maîtresse de cérémonie sublime en robe noire

L'ancien mannequin et célèbre ex-femme du footballeur Christian avec qui elle a divorcé en 2012, Adriana Karembeu était de sortie à l'occasion du gala caritatif de l'association niçoise Palia Aide.

Pour la soirée, la Slovaque était accompagnée de Mathias Petit, du docteur Valet Eker, la vice présidente de l'association, Nathalie Vilanova, la chargée de développement de l'association, Mme Tremellat Falière, le médecin chef du département de soins palliatifs de l'hôpital de l'Archet 1 et Audrey Roma, la présidente de l'association. A l'Opéra de Nice, là où se tenait la soirée, la belle blonde a fait office de "maîtresse de cérémonie". L'évènement se présentait plus spécifiquement comme une immense vente aux enchères d'objets liés à des artistes ou sportifs de la ville de Nice. L'objectif visait à récolter des fonds pour aider les patients et leurs proches à vivre au mieux la maladie. Adriana Karembeu était vêtue d'une sublime robe noire lors de la soirée. Connue pour sa grande taille d'1m85, cette dernière portait également des talons.

Depuis 2014, Adriana Karembeu possède le nom d'Ohanian, qui n'est autre que celui de l'homme d'affaires arménien Aram Ohanian avec qui elle s'est mariée cette année là. Le couple a depuis accueilli la petite Nina, une naissance que la star n'espérait plus à la quarantaine bien entamée et alors qu'elle avait subi une fausse couche. L'ex top model, de 50 ans aujourd'hui, s'était confiée sur la grossesse "tardive" qu'elle a vécu à 46 ans. Aussi, pour nos confrères de Gala, cette dernière avait expliqué avoir quelques difficultés à voir le temps passer : "C'est affreux. Je n'arrive pas à y croire. Je me souviens lorsque ma mère a eu 50 ans, elle me paraissait âgée. Je déteste les anniversaires, surtout les miens. Mais je me prépare psychologiquement à passer le cap."