Adrien Brody et Georgina Chapman, l'ex d'Harvey Weinstein, officialisent (enfin) leur relation

L'acteur et la styliste étaient présents pour le tapis rouge du film Clean à New York samedi dernier et ils en ont profité pour officialiser leur relation. Après la fin de son mariage avec le producteur déchu, Harvey Weinstein, Georgina Chapman a su rebondir avec le charmant Adrien Brody.

C'est une première dont les gens vont se souvenir un moment. Présents à New York dans le cadre du Tribeca Film Festival, Adrien Brody et Georgina Chapman ont pu officialiser leur amour au grand jour. Séparée de l'ancien producteur et magnat du cinéma, Harvey Weinstein, la styliste anglaise de 45 ans a donc fini par retrouver l'amour, suite à son divorce en 2018, auprès du bel acteur de 48 ans. Après des premières rumeurs en 2019, le magazine américain People avait confirmé que les deux stars étaient en couple en février 2020, mais aucune officialisation jusqu'à ce samedi 19 juin et la première du film Clean. Arrivés bras dessus, bras dessous, Adrien Brody et Georgina Chapman ont fini par mettre un terme aux rumeurs pour enfin vivre leur aventure librement. Les stars n'ont pas hésité à poser devant les photographes lors du tapis rouge, les deux amoureux affichant un large sourire. Un couple très élégant Très élégant, Adrien Brody est arrivé dans un costume marron avec une chemise dans les mêmes tons, tandis que Georgina a opté pour une ravissante robe à haut bleu, brodée de fleurs dorées, et une jupe noire assez simple. Une première sortie à deux très attendue pour l'ex-femme du terrible Harvey Weinstein, dont le procès s'est tenu en février 2020. Accusé d'avoir agressé sexuellement et violé des dizaines de femmes, l'ancien boss de Miramax a écopé de 23 ans de prison ferme. Désormais en prison, celui qui faisait la pluie et le beau temps à Hollywood clame son innocence malgré les nombreux témoignages accablants. Bien loin de son ancienne vie avec le producteur américain, avec qui elle a eu deux enfants, Georgina Chapman semble très épanouie dans les bras d'Adrien Brody, oscarisé en 2003 pour sa performance magistrale dans le Pianiste.