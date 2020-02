Harvey Weinstein : Son ex, Georgina Chapman, en couple avec Adrian Brody

Plus de deux ans après le début du scandale, en octobre 2017, dénonçant harcèlement sexuel, agressions sexuelles et viols et ouvrant la voie à d'autres révélations en cascade et aux mouvements #MeToo et #TimesUp, Harvey Weinstein a été déclaré coupable, lundi 24 février 2020, à l'issue de son procès instruit à Manhattan. Weinstein, 67 ans, a été reconnu coupable d'un acte sexuel criminel au premier degré sur Miriam Haleyi et du viol au troisième degré de la coiffeuse Jessica Mann. Pendant ce temps, son ex-femme, Georgina Chapman vient de retrouver l'amour dans les bras d'Adrian Brody.

La styliste avait quitté le producteur quelques jours après que le scandale avait éclaté, elle avait rapidement pris la décision de divorcer. Le couple, qui s'était rencontré en 2007, s'était uni officiellement en décembre 2007. Ensemble, ils ont eu deux enfants : India Pearl et Dashiell Max Robert. Quelques mois après le début des dénonciations, en janvier 2018, on apprenait par TMZ que Georgina Chapman et Harvey Weinstein avaient trouvé un accord juteux (pour madame) en vue de leur divorce.

Deux ans plus tard, elle a trouvé refuge dans les bras de l'acteur Adrian Brody. Selon The Sun, c'est à Puerto Rico que la styliste de 43 ans et l'acteur de 46 ans se sont rapprochés lors du dîner de présentation de la ligne de maillots de bain du top Helena Christensen, en avril dernier, au luxueux hôtel Dorado Beach Ritz-Carlton Reserve. Mais il semblerait que ce soit Weinstein lui-même qui avait, bien avant, présenté les deux tourtereaux. En effet, l'acteur a joué dans deux films du producteur : Jail Breakers sorti en 1994 et Hollywoodland sorti en 2006.

Une source a déclaré que le couple était toujours ensemble, mais, compte tenu de l'actualité judiciaire de son ex, on comprend que Georgina souhaite rester discrète sur sa vie privée.