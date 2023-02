Affaire conclue : Belle demande en mariage pour la Saint-Valentin, Sophie Davant très émue

Le 14 février 2023, la Saint-Valentin était aussi à l'honneur dans Affaire conclue (France 2). Sophie Davant a notamment reçu Eric et Myriam, un couple venu de Haute-Vienne. Et le participant avait prévu une belle surprise pour sa chère et tendre.

Le couple a une passion pour les objets anciens. Ils étaient notamment propriétaires d'un vase en ouraline qu'ils souhaitaient vendre et ont donc tenté leur chance dans Affaire conclue. Eric et Myriam ont tout d'abord fait face à la présentatrice de 59 ans et au commissaire-priseur Harold Hessel. Ils ont expliqué que c'est sur un site de rencontres qu'ils ont fait connaissance. Et dès le premier jour, ils ont eu un véritable coup de foudre. "On est bien ensemble", a précisé le vendeur. Très vite, ils ont emménagé sous le même toit et filent le parfait amour.

Une fois leur histoire d'amour expliquée, Harold Hessel a présenté leur objet en détail. Puis, Sophie Davant a précisé qu'ils souhaitaient s'en séparer pour s'offrir un week-end en amoureux. "On va partir en week-end pour fêter quelque chose", a précisé Eric, face à une Myriam surprise. Il a ensuite mis un genou à terre, tout en déclarant : "Mon coeur, je voulais te demander. Veux-tu devenir ma femme ?" Sans hésiter, l'élue de son coeur lui a répondu "oui" avant de se faire mettre la bague au doigt sous les applaudissements de l'équipe d'Affaire conclue.

Emotion sur le plateau

"On veut voir la bague nous", a lancé Sophie Davant en prenant sa main pour découvrir un beau solitaire. Myriam a ensuite déclaré qu'elle ne s'attendait pas du tout à cette surprise et qu'elle ne savait plus où se mettre. "Bon c'est très émouvant. Mais vous avez dit combien ça coutait [le vase, NDLR] ?", a poursuivi la présentatrice à l'adresse d'Harold Hessel. Ce dernier a alors vite précisé que l'estimation était d'une valeur de 80 euros.

"On est très émus de relayer votre bonheur et votre amour. On vous souhaite le meilleur et profitez du présent. Bonne vente et soyez heureux", a conclu Sophie Davant avant qu'Eric et Myriam ne rejoignent les acheteurs. L'objet est finalement parti pour 780 euros.