Harold Hessel (Affaire conclue) : Son passé méconnu avec une grande star de cinéma

Chaque jour de la semaine, les téléspectateurs de France 2 peuvent découvrir un numéro inédit d'Affaire Conclue. Une émission présentée par Sophie Davant. Mais elle n'est pas la seule figure emblématique de l'émission. Les acheteurs, à l'instar de Caroline Margeridon, Diane Chatelet ou Aurore Morisse ont su se faire une place de choix dans le coeur des téléspectateurs. Harold Hessel également est très apprécié. Et avant de le voir dans ce programme, certains l'ont peut-être aperçu dans une autre émission avec une grande star du cinéma.

C'est en 2004 que la carrière d'Harold Hessel a débuté. Après avoir obtenu son diplôme de maîtrise de droit et une licence en histoire de l'art, il a travaillé à l'hôtel des ventes de Drouot, à Paris. C'est ensuite auprès d'un grand décorateur parisien qu'il a fait ses armes, puis pour un site de vente d'objets d'art en ligne pendant dix ans. Et, contrairement à ce que certains pensaient probablement, ce n'est pas dans Affaire Conclue que le commissaire-priseur a fait ses premiers pas à la télévision.

En 2014, les téléspectateurs ont pu le voir... aux côtés de Charlotte de Turckheim, dans Vos objets ont une histoire, sur France 2. Dans ce programme hebdomadaire, l'actrice de 67 ans sillonnait la France et était entourée de commissaires-priseurs et d'experts afin de découvrir l'histoire d'objets et d'en donner la valeur. Ce n'est qu'en 2017 qu'Harold Hessel a ensuite fait son grand retour à la télévision dans Affaire Conclue. Son professionnalisme et son humour notamment ont fait mouche auprès du public qui est ravi de le voir évoluer dans l'émission encore aujourd'hui.

Harold Hessel a aussi un droit de regard sur ce qui sera présenté durant l'émission. "Ils ont besoin d'un oeil professionnel pour connaître la valeur de l'objet. Mon travail va être de faire une première estimation sur photo pour les aider à faire cette sélection. Parfois, il y a de bonnes surprises. L'objet est plus joli qu'en photo. Et, dans d'autres cas, où l'on croyait qu'il pouvait être très intéressant, on s'aperçoit qu'il a été détérioré ou restauré", confiait-il à l'occasion d'une interview pour Télé 7 Jours.