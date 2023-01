"Je vais me venger !" : Une acheteuse emblématique d'Affaire conclue enchaîne les grosses galères

Aurore Morisse serait-elle la malheureuse victime d'un chat noir ? Alors qu'elle subissait un terrible accident de voiture le 19 décembre 2022 (heureusement sans conséquences graves pour elle), l'acheteuse belge de l'émission Affaire conclue doit à nouveau faire face à un problème de taille. Mais cette fois, c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe...

Dépitée mais toujours souriante, Aurore Morisse s'est emparée de son compte Instagram pour signaler à ses abonnés que de nombreux faux comptes circulaient actuellement, aussi bien sur Instagram que sur TikTok. Bien décidée à arrêter ce trafic malhonnête, la jeune Liégeoise recherche activement les fauteurs de troubles. "J'essaie d'attraper une vilaine personne qui se fait passer pour moi. Elle demande de l'argent à toutes les personnes qui sont sur Instagram, en vendant des 'cartes fans'. Elle vous propose d'aller boire des verres ou de manger au restaurant en se faisant passer pour moi", explique-t-elle face caméra.

Je vais lui mettre la main dessus et ça va voler

Agacée, la marchande d'art a assuré qu'elle ne s'adonnerait à ce genre d'activité et que faire de telles propositions ne lui viendraient même pas à l'esprit. "Je ne vendrai jamais, au grand jamais, une carte fan. Je ne vous demanderai jamais de l'argent pour aller manger un bout avec moi. Ne dépensez pas votre argent dans ce genre de truc !", a-t-elle supplié. Qu'à cela ne tienne, Aurore Morisse ne compte pas en rester là. Pour elle, ces malotrus doivent payer, d'autant plus qu'elle est loin d'être la seule célébrité victime de ce genre d'usurpation d'identité. "Je vais me venger de ceux qui essayent de voler les internautes. Je vais lui mettre la main dessus et ça va voler", a-t-elle assuré, plus déterminée que jamais.

Pour rappel, la jolie blonde a intégré le casting de l'émission Affaire conclue au mois d'avril 2022. Depuis, elle occupe une place récurrente parmi les acheteurs de la bande à Sophie Davant. Elle est notamment très proche de Caroline Margeridon et Damien Tison. En revanche, ce dernier lui coupe parfois l'herbe sous le pied quand il s'agit d'acheter un objet précieux. "Quand on est sur les mêmes objets, je ne peux pas le piffrer. Il me fait payer le double ou le triple d'un objet !", affirmait-elle récemment auprès de Télé Loisirs.