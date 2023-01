"On ne s'est pas parlées pendant 2 ans" : Sophie Davant balance sur sa relation avec Caroline Margeridon

À la fin du mois d'août 2017, France 2 lançait sa nouvelle émission baptisée Affaire conclue. Un programme porté par Sophie Davant et une équipe de brocanteurs pas vraiment connue du grand public à l'époque. Le pari était risqué pour la chaîne mais cinq ans plus tard, les téléspectateurs sont bel et bien toujours au rendez-vous pour en apprendre plus sur des objets de toutes sortes. Mardi 10 janvier, un prime spécial était d'ailleurs diffusé en première partie de soirée. À cette occasion, Sophie Davant avait accepté d'en faire la promotion auprès de Télé Loisirs. Et au cours de son entretien, l'animatrice en a profité pour évoquer ses relations avec l'une des acheteuses star de l'émission, Caroline Margeridon.

Alors que nos confrères lui montraient une photo de leur duo, Sophie Davant a reconnu leur belle "complicité". Et il est vrai que les deux femmes sont devenues très proches au fil des années, partageant de nombreux moments de vie ensemble hors des plateaux de tournage. Difficile alors de croire qu'au départ, elles n'étaient pas vraiment parties pour devenir amies. "On s'est rencontrées sur le plateau d'Affaire conclue. On ne s'est pas parlées pendant, je crois, deux ans. On était tellement différentes l'une de l'autre qu'on avait certainement rien à se dire", a analysé la compagne de William Leymergie. Finalement, Sophie Davant et Caroline Margeridon ont réussi à briser la glace et ont réalisé qu'elles s'appréciaient beaucoup."Et en fait, on est complémentaires et je pense qu'on a un lien fort, respectueux et admiratif l'une de l'autre", a encore estimé la belle blonde de 59 ans.