"Elle est extrêmement choquée" : Touchée, Sophie Davant réagit à l'agression de Caroline Margeridon

La célébrité a de nombreux avantages mais aussi certains inconvénients... Caroline Margeridon a d'ailleurs pu le constater, à ses dépends malheureusement, le lundi 9 janvier 2023. Agressée dans un parking par deux individus, alors qu'elle s'apprêtait à monter dans sa voiture, la célèbre acheteuse de l'émission Affaire Conclue s'est emparée de son compte Instagram pour y dévoiler son visage tuméfié et livrer un témoignage glaçant. Aujourd'hui en convalescence, elle va mieux mais reste traumatisée.

Invitée sur les ondes de de Sud Radio, Sophie Davant s'est exprimée sur le sujet. Scandalisée, mais pas si étonnée, par ce qui est arrivé à son acolyte, l'animatrice a tenu à donner des nouvelles de cette dernière. Et bonne nouvelle pour les fans de Caroline Margeridon : l'antiquaire va mieux. "Je l'ai eue au téléphone. Elle est évidemment choquée mais physiquement elle va bien. C'est l'essentiel. C'est sûr qu'elle a subi une agression, elle s'est fait piquer son sac à mains, sa montre... Mais elle a posté une vidéo. Elle a l'oeil un peu amoché, ça aurait pu être plus grave donc heureusement, elle s'en sort bien", a-t-elle assuré avec soulagement.

Ça aurait pu être dramatique

Pour la compagne de William Leymergie, ce drame aurait tout de même pu être évité. Selon elle, il faudrait que les personnalités publiques réduisent drastiquement leur présence sur les réseaux sociaux. Tout du moins, il faut qu'ils évitent au maximum de divulguer des informations précieuses sur leurs déplacements. "Ils communiquent beaucoup sur les réseaux... Hélas, c'est le revers de la médaille. Caroline dit beaucoup ce qu'elle fait, où elle est. En tout cas, ça aurait pu être dramatique et ça ne l'est pas. Tant mieux, mais elle est quand même extrêmement choquée...", a-t-elle expliqué.

Peu de temps après l'agression, Caroline Margeridon postait une vidéo dans laquelle elle dévoilait son visage abîmé. "On va relativiser. Cela aurait pu être beaucoup plus grave. (...) Et il ne faut pas avoir peur. Bien-sûr qu'il faut toujours faire attention, mais je fais toujours attention. Je ne vais jamais dans ce parking, seule. Jamais ! (...) Bon, c'est la vie. On n'est pas mortes", expliquait-elle alors. Espérons qu'elle se remette rapidement !