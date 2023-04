Affaire conclue : Un acheteur dévoile la rencontre incroyable et insolite avec sa compagne

Sébastien Delcampe ne porte pas seulement un amour fort pour les beaux objets. L'acheteur d'Affaire Conclue (sur France 2) est en couple. Et au cours d'une interview, il a dévoilé comment il avait rencontré la femme de sa vie.

L'homme de 44 ans a vite marqué les esprits avec sa personnalité haute en couleurs. Ainsi, en mars dernier, Ciné Télé Revue s'est entretenu avec lui afin d'en savoir plus sur son sujet. L'occasion de découvrir qu'il s'est lancé dans l'entreprenariat à l'âge de 22 ans avec delcampe.net. "80 % des objets proposés sur mon site sont des timbres, des cartes postales, des pièces de monnaie. Il est fréquenté par 1 million de collectionneurs du monde entier, et 100 millions d'objets sont actuellement en vente. On met en relation des acheteurs et des vendeurs", a précisé Sébastien Delcampe.

Il a ensuite expliqué que c'est lui qui avait envoyé sa candidature pour participer à Affaire conclue. Il a fini par être contacté pour participer au prime de janvier, un bonheur pour celui qui aime le contact avec les gens. "J'ai déjà été interviewé plusieurs fois au JT. En qualité d'expert, j'ai créé une chaîne YouTube, Le monde de la collection, où j'ai l'habitude d'être filmé, de jouer avec la caméra. Sur les réseaux sociaux, je reçois pas mal de réactions très sympas, c'est génial de créer de nouveaux liens", a-t-il déclaré.

Une incroyable rencontre

En dehors de son métier, Sébastien Delcampe a une autre passion. Et, comme il l'a révélé à Ciné Télé Revue. Cela lui a permis de rencontrer l'amour. "Je fais du karaoké en ligne sur l'application Smule. C'est d'ailleurs de cette façon-là que j'ai rencontré ma compagne. À ce moment-là, elle se trouvait en Nouvelle-Calédonie, à 22000 kilomètres de la Belgique", s'est-il souvenu. Une anecdote assez insolite.

Les petits curieux qui souhaitent connaître la femme qui partage sa vie n'ont qu'à se rendre sur son compte Instagram. En effet, Sébastien Delcampe n'hésite pas à poser en compagnie de sa Bernie. Une femme également passionnée par les objets d'antiquité semble-t-il.