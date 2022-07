Affaire Delphine Jubillar : Son corps caché dans un cimetière ? Des tombes suspectes...

Une nouvelle piste dans la recherche du corps de Delphine Jubillar, introuvable depuis 18 mois, vient d'être médiatisée : le cimetière de Dalmaze. En effet, après les propos d'une amie de l'infirmière disparue dans un article de Libération, les projecteurs sont braqués sur ce lieu dans lequel la victime aurait pu être cachée. Un lieu qui est particulièrement compliqué à fouiller...

Dans Libération, l'amie de Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 raconte avoir croisé Cédric Jubillar en mars 2021, aux abords du cimetière Saint-Dalmaze près de Cagnac-les-Mines. Son entrevue avec celui qui sera ensuite incarcéré et mis en détention provisoire pour homicide par conjoint lui explique bien connaître les tombes : "Il y a une tombe pour laquelle il me demande de l'aider à ouvrir. Il a ouvert le tiroir d'une tombe et s'est mis à rire, et il a dit : 'Putain, merci, maintenant il y a tes empreintes avec les miennes', et il rigole." Depuis ce jour, elle continue de chercher à Dalmaze.

Dans le reportage de La Dépêche du Midi sur les fouilles citoyennes organisées régulièrement pour retrouver une trace de Delphine, Eric, archéologue à Béziers, s'intéresse aussi beaucoup à ce cimetière. "Il a notamment cartographié l'intégralité des tombes du cimetière Saint-Dalmaze, qui intéresse beaucoup les enquêteurs. Il en a extrait un épais dossier, où sont répertoriées toutes les tombes 'suspectes', celles où Cédric Jubillar pourrait avoir caché la dépouille de sa compagne." Si son travail enthousiasme une proche de l'infirmière disparue, elle doit reconnaître : "Mais nous, on ne va pas ouvrir les tombes."

En effet, selon une source proche du dossier qui s'était confiée à Libération, "il n'y a rien de plus difficile à perquisitionner que des tombes. S'il faut en arriver là, ce ne sera qu'en dernier recours"... Dans Le Parisien, une autre source a expliqué qu'il faudra probablement procéder par étapes et circonscrire d'abord ces recherches aux caveaux qui semblent avoir fait l'objet de manipulations assez récentes. Juridiquement rien ne s'oppose à une perquisition à grande échelle du cimetière selon l'ancien magistrat Régis Cayrol. Il précise toutefois : "Aller fouiller dans un cimetière c'est assez rare. Mais il n'y a pas de contraintes particulières à mon sens. Il faut prendre des précautions."

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.