Affaire Duhamel : Christine Ockrent s'exprime pour la première fois, soutien à ses beaux-enfants

Dans une interview accordée à S, le magazine de Sophie Davant, paru dans le numéro du jeudi 18 mars 2021, Christine Ockrent évoque pour la première fois l'affaire Duhamel. La journaliste belge y est liée directement, puisque Camille Kouchner - qui a dénoncé les faits d'inceste dont a été victime son frère dans son livre La familia grande - est sa belle-fille. Dans les pages du magazine, elle témoigne de tout son soutien à Camille Kouchner.

"Camille a choisi avec courage et talent d'exprimer ce qu'elle et son frère avaient longtemps préféré nous cacher. Nous sommes fiers d'eux et nous les aimons", a tendrement commenté Christine Ockrent. Camille Kouchner peut donc compter sur le soutien indéfectible de sa belle-mère.

L'auteure de La familia Grande (publié aux éditions Cadre rouge) a déclenché une vague de libération de parole inédite en France sur l'inceste. La fille d'Evelyne Pisier et de l'ancien ministre Bernard Kouchner, accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir agressé sexuellement son jumeau lorsqu'il était adolescent dans les années 1980.

Ce frère prénommé "Victor" dans le livre avait été entendu par les enquêteurs en janvier dernier. Désormais âgé de 45 ans, il avait décidé de porter plainte pour la première fois depuis son beau-père. Dans le cadre de l'affaire, Camille Kouchner avait également été entendue.

Ces faits étant désormais prescrits, l'enquête ouverte pour "viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans" vise à "identifier toute autre victime potentielle" d'Olivier Duhamel, comme l'expliquait le procureur de Paris. Ce dernier avait démissionné de ses fonctions dans la foulée, sans commenter les accusations.

Retrouvez l'entretien de Christine Ockrent en intégralité dans le numéro du 18 mars 2021 de S, le magazine de Sophie Davant.