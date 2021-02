Agathe Auproux guérie du cancer : ses douloureux souvenirs des séances de chimio

Dès qu'elle le peut, Agathe Auproux tente de sensibiliser sa communauté au cancer. Dans cette idée, elle se rapproche de personnes malades comme une certaine Émilie. En faisant la connaissance de cette femme atteinte d'un cancer du sein et qui a débuté ses séances de chimiothérapie, la journaliste de Balance ton post a fait une bien triste découverte. "Les gars, la réalité de la vie des patients atteints d'un cancer aujourd'hui, c'est l'isolement total. Plus le droit d'avoir un accompagnant lors des séances de chimiothérapie par exemple. Sauf que ce sont des soins extrêmement lourds, extrêmement fatigants", a-t-elle expliqué via sa story Instagram vendredi 12 février 2021.

Une terrible nouvelle pour les patients qui fait dire à Agathe Auproux que, dans son malheur lorsque sa propre santé a été inquiétée par un lymphome, elle a eu de la chance. "Dans mon cas, ça durait une matinée, ça durait quatre heures. Et je tenais psychologiquement précisément parce que j'étais accompagnée. Quand je me rappelle de ces matinées à l'hôpital pour mes séances de chimio... C'est grâce à Alix qui était avec moi pratiquement tout le temps, c'est tellement important quand t'es dans cette chambre d'hôpital en train de recevoir des soins invasifs, lourds, extrêmement épuisants pour ton corps et du coup pour ta tête, d'avoir quelqu'un auprès de toi", a-t-elle rappelé. Et de se désoler : "Et là avec la Covid, crise sanitaire, distanciation sociale, tout ça... Tu ne peux plus être accompagné d'un proche pendant tes séances de chimio".

Agathe Auproux ne sait en effet que trop bien la difficulté à traverser ces périodes de chimiothérapie. Heureusement, au bout de six mois de traitement, la protégée de Cyril Hanouna révélait être en rémission en juin 2019. Un an plus tard, elle fêtait avec émotion le premier anniversaire de sa santé retrouvée. "Soyez fiers de vous et de vos accomplissements, quels qu'ils soient. Prenez une minute pour vous remémorer le chemin parcouru, faites preuve de gentillesse envers vous-mêmes. Force et courage dans vos luttes et vos combats. Love", partageait-elle sur ses réseaux. La belle brune de 29 ans, qui souffrait d'un cancer du système lymphatique vit toujours aujourd'hui avec ses cicatrices morales mais aussi physiques, comme celle laissée par son cathéter : "J'ai appris à l'aimer, elle ne me pose pas de problème."