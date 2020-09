Agathe Auproux harcelée dans la rue cet été : "Il y a eu un contact physique"

Ces dernières semaines, il semblerait qu'il y ait une augmentation significative des violences dans le pays. De multiples agressions poussant le nouveau ministre de l'intérieur Gérald Darmanin à parler d'"ensauvagement" de la société. Ce fut le débat ce jeudi 3 septembre 2020 dans Balance ton post (C8), présenté par Cyril Hanouna. Pour ce nouveau numéro, Agathe Auproux reprenait sa place de chroniqueuse, un an après l'avoir délaissée pour se remettre de son lymphome.

Et pour son grand retour sur le petit écran, la jolie brune s'est retrouvée face au terrible témoignage de Luane, agressée il y a quelques jours en pleine rue, devant un grand nombre de passants, par un jeune homme de 16 ans. Bien qu'elle soit contre l'idée d'avoir peur d'une montée de la violence en France, Agathe Auproux a tout de même été amenée à confirmer le problème autour des sollicitations pénibles de certains individus envers les femmes. Elle en a elle-même fait les frais pas plus tard que pendant ses vacances.

"Cet été oui, je marchais tranquillement dans la rue et un mec, après ils te reconnaissent de la télé, ils te disent: 'Ah c'est toi, bon bah tu me donnes ton numéro'. 'Non non, je donne pas mon numéro'. Et en plus, c'est pareil, c'est dans une rue passante et tu continues de marcher. Tu t'arrêtes pas, tu fais pas la discussion avec cette personne", a-t-elle relaté. "Et ce qui m'a interpellé, c'est que pour la première fois, il y a eu un contact physique, ce qui n'était jamais arrivée avant, il m'attrape le bras pour que je me retourne - et il me dit : 'C'est bon, tu peux me donner ton numéro, tu te prends pour qui ?".

Heureusement, contrairement à Luane, l'histoire s'est arrêtée là pour Agathe Auproux, laquelle pensait toutefois se sentir en sécurité au milieu des badauds. Chose que le témoignage de la victime contredit malheureusement... "Je pense que j'ai eu de la chance mais après toi tu viens de nous raconter qu'il y avait plein de gens autour de toi et que ça n'a rien changé... Alors que je m'étais dit que j'ai eu de la chance de ne pas avoir été seule avec ce mec-là", a conclu Agathe Auproux.