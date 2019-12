Agathe Auproux pose au naturel : "Cicatrice, imperfections, tâches, fatigue..."

Une nouvelle vie débute pour Agathe Auproux. Loin du plateau de Cyril Hanouna et de l'émission TPMP - dont elle a annoncé son départ en décembre 2019 - la jeune femme réapprend à vivre après la maladie qui l'a frappée en mars dernier : le cancer. À seulement 27 ans, Agathe apprenait qu'elle était atteinte d'un lymphome. Après quelques mois de chimiothérapie, la belle aujourd'hui âgée de 28 ans est désormais en rémission complète. Une victoire qu'elle a attribuée au personnel hospitalier qui l'a suivie mais également à la force de la pensée positive.

Pour fêter cette victoire, l'ancienne chroniqueuse de C8 se révèle à ses abonnés sans aucun filtre et en toute intimité le 20 décembre 2019. En légende d'une photographie où elle dévoile la cicatrice de son cathéter, elle écrit :"Cette photo me tétanise mdr. Cicatrice, imperfections, tâches, fatigue, cheveux en galère. Ni filtre ni retouche ni maquillage ni rien, juste "moi ". Cette photo me tétanise mais me fait du bien."

On va y arriver...

Très proche de ses followers, elle leur confie que son combat pour prendre confiance en elle est encore long. "Vous me demandez souvent comment avoir confiance en soi, comment s'assumer... J'essaie de vous conseiller au mieux alors que mon apprentissage est loin d'être achevé. Mais on va y arriver. Vous êtes beaux. Bisous."

Une publication qui a très vite fait réagir ses fans, admiratifs du courage et de la force d'esprit de la jeune femme. Les compliments s'enchaînent et louent tous le charme pétillant d'Agathe. "Une très belle personne de coeur et d'esprit et une beauté physique naturelle", "Rien de tel que la beauté au naturel... sans chichis", "T'es sublime. Tu es forte, sensible, drôle, touchante, sincère... (la liste est trop longue) Merci d'être juste toi" commentent ses abonnés conquis par sa beauté.

Pour l'année 2020, Agathe Auproux a de nouveaux projets. La jeune femme a été recrutée par Webedia à l'occasion du lancement d'une nouvelle chaîne Le Live. Diffusée sur Facebook, YouTube et Twitch, ce nouveau concept mettra en scène différents influenceurs. Même si l'on ne sait pas encore ce que fera exactement Agathe dans cette émission, son grand retour est déjà très attendu par ses nombreux fans.