Agathe Auproux prête à vous appeler ? Sa nouvelle émission qui va cartonner

Son départ de Touche pas à mon poste et Balance ton post a beau en avoir attristé plus d'un, Agathe Auproux n'a pas mis beaucoup de temps à revenir sous le feu des projecteurs. Depuis le 3 février 2020, elle fait partie des personnalités qui ont rejoint LeLive, cette nouvelle chaîne lancée par le groupe Webedia - société éditrice du site Purepeople.com - qui accueille autant de stars de la télé que de phénomènes du web. Accessible chaque jour de 17h à minuit sur les plateformes YouTube, Dailymotion, Twitch, Facebook, Instagram, etc. LeLive propose différents programmes où l'actualité, le cinéma, la musique, les jeux vidéo et d'autres thématiques sont décryptées.

Mardi 11 février, Agathe Auproux a fait savoir qu'elle serait aux commandes de sa propre émission intitulée AgatYou. Il s'agit là d'une "libre antenne où les gens parleront de leurs problèmes", explique-t-elle en story Instagram. La jolie brune poursuit en révélant que la grande première aura lieu jeudi 13 février de 20h30 à 21h30. "C'est une émission de libre antenne sur un thème qu'on définira ensemble, qui vous touche, qui vous intéresse. Et je vous appelle en direct et on discute", précise-t-elle, très emballée.

Pour le lancement d'AgatYou, Agathe Auproux a déjà sa petite idée sur le sujet qu'elle aimerait mettre en avant : "J'avais en tête d'aborder la réforme du lycée, du bac, de l'université même, bref de l'enseignement supérieur public. En prenant au téléphone lycéens et étudiants qui nous expliquent le foutoir absolu qu'ils traversent en ce moment. Les changements auxquels ils sont confrontés, les rassemblements, mobilisations, blocus et protestations auxquels ils participent ou qu'ils subissent." Un sujet lourd et complètement dans l'ère du temps auquel nombre d'internautes se sont montrés favorables. Mais consciente qu'elle sera à l'antenne la veille de la Saint-Valentin, la jeune femme a également prévu une courte session de romantisme. "L'amour c'est la vie, donc on n'est pas à l'abri de consacrer les quinze dernières minutes de libre antenne à ce vaste et merveilleux sujet. Alors si vous voulez partager vos plans pour vendredi soir ou évoquer vos problématiques amoureuses, pareil : laissez-moi votre numéro", indique-t-elle à ses nombreux followers.