Agathe Auproux sans lunettes et sans maquillage : rare photo au naturel !

Toujours sur ce même post, l'ancienne camarade de Kelly Vedovelli a joué la carte de l'humour en partageant une vidéo d'elle à la plage, cheveux au vent. "Et si tu swipes à droite, tu découvriras mon astuce beauté pour avoir des cheveux de merde tout l'été", a-t-elle lancé.

S'il est rare qu'elle s'affiche sans maquillage et surtout sans ses lunettes, Agathe Auproux l'a toutefois déjà fait. En effet, en juin 2018, la jeune femme qui a vaincu le cancer avait déjà partagé une photo sans artifice ni accessoire. "Sans maquillage et sans mes lunettes, on dirait que je vais au lycée. C'est grave !", avait-elle estimé. Un constat que les internautes étaient peu nombreux à partager. La plupart des fans de la brunette étaient tombés sous le charme et n'avaient pas manqué de le faire savoir en commentaires.