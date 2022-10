Agathe Auproux : Un ex célèbre chroniqueur de Canal+ parmi ses conquêtes ?

Elle a longtemps officié comme chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, à l'antenne de C8. S'ils débattaient de l'actualité, autour de la table il était également question parfois de la vie privée des acolytes de l'animateur. C'est ainsi qu'Agathe Auproux avait été questionnée sur ses amours. Plutôt discrète, la jeune femme ne souhaitait pas s'étaler. Et pourtant, il semblerait qu'elle ait vécu une belle idylle avec un homme bien connu des téléspectateurs.

L'ancienne journaliste des Inrocks qui a par la suite décroché sa propre émission sur C8 baptisée Un jeune, une solution, s'est par la passé montrée très proche d'un chroniqueur d'un autre programme que TPMP. En effet, sur Instagram, Agathe Auproux a pris la pose à plusieurs reprises avec Vincent Glad, connu pour avoir décrypté l'actualité via le web en 2012 dans Le Grand Journal de Canal+. Le duo s'était affiché durant deux ans, entre 2012 et 2014, plutôt proche et complice. Agathe Auproux et Vincent Glad ont ainsi pris la pose au saut du lit, mais aussi lors de vacances ensemble à Berlin ou encore à Guéret, la ville natale de la belle. Plus encore, le jeune journaliste avait rencontré les proches de la chroniqueuse, notamment sa mère et sa tante, et avait passé Noël dans la famille. Ni l'un ni l'autre n'a pris la parole au sujet de cette relation. Et depuis, les images du couple ont été supprimées et il semblerait qu'ils ne soient plus en contact.

Si la nature de cette relation reste mystérieuse, par la suite Agathe Auproux a filé le parfait amour avec un autre charmant brun, un certain Boris. Mais le couple a fini par rompre. Aux dernières nouvelles, la belle brune qui a vaincu son cancer n'est pas un coeur à prendre. "En 2020 purée, j'ai rencontré l'amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un sens nouveau à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage) est la meilleure personne que je connaisse. La seule faite pour moi", écrivait-elle sur ses réseaux sociaux en novembre 2020. Deux ans plus tard, elle semble toujours aussi amoureuse et épanouie avec ce mystérieux inconnu !