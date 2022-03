Agathe Lecaron, une mère imparfaite et qui assume : ses deux enfants la font parfois craquer

On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, là, c'est la même chose. Ce n'est pas parce qu'on travaille en tant qu'animatrice autour de l'enfance qu'on se doit d'être une maman modèle, un mythe qui n'existe pas de toute façon. Ca, Agathe Lecaron (48 ans) l'a bien compris, alors elle n'a aucun mal à faire savoir que parfois elle choisit la facilité plutôt que de se battre contre ses enfants.

Mariée à François Pellissier (50 ans) depuis juin 2015, lequel est président exécutif de TF1 Pub et directeur des Sports du Groupe TF1 et Président de TF1 Entertainment depuis 2019, Agathe Lecaron est la maman de deux garçons, Gaspard et Félix, nés en 2014 et 2016. Samedi 12 mars 2022, à Sud Ouest, elle a évoqué sa progéniture et le fait qu'elle préfère parfois user de techniques imparables pour avoir du calme. "Je suis comme toutes les mères, quand je suis fatiguée et que mes enfants commencent à s'agiter, je les mets devant un dessin animé. C'est toujours mieux que de leur hurler dessus. Ça n'empêche pas d'imposer un moment de lecture après. On peut s'arranger avec les injonctions", explique-t-elle et elle a sûrement raison. Si elle lâche sur certaines choses, elle a en revanche à coeur de les "autonomiser au maximum".

Déclarant ensuite être donc une "mère imparfaite", Agathe Lecaron poursuit : "Mes enfants vont se construire avec mes imperfections, comme je me suis construite avec celle de mes parents." Imparfaite donc, la pétillante présentatrice avait confessé il y a quelques années détester les mères parfaites justement : "Je suis les conseils donnés dans le programme, bien sûr, mais au bout de trois semaines, je suis comme toutes les mères : quand les petits me font des misères, je hurle ! Je suis une maman tout à fait faillible, et ça m'enchante : je déteste les mères parfaites !"

Maman bien dans se baskets donc, Agathe Lecaron a déjà évoqué l'idée ou plutôt la non idée d'avoir un troisième enfant. C'était en 2019 dans Télé-Loisirs. Elle expliquait : "Si j'avais deux ou trois ans de moins, j'en ferais un autre. Mais, là, je me trouve vraiment trop âgée. (...) Je suis bien comme ça, avec mes deux fils."