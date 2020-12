Agnès Jaoui abusée à 5 et 11 ans : cette conséquence corporelle qui la poursuit

Agnès Jaoui est une féministe revendiquée et, le 25 novembre, elle a offert un poignant discours lors des Assisses du collectif 50/50 lequel promeut l'égalité et la diversité dans le cinéma. A cette occasion, l'actrice aujourd'hui âgée de 56 ans a relaté les attouchements sexuels dont elle a été victime. Et la star a mis en contexte pourquoi elle, et les femmes, prennent parfois beaucoup de temps avant d'en parler.

Au micro, Agnès Jaoui a ainsi affirmé avoir été abusée sexuellement dès 5 ans "par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble", avant d'ajouter avoir été de nouveau abusée à 11 ans par son oncle. "À 12 ans, j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé, pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblaient poser tant de problèmes de désir et de dégoût", a-t-elle ajouté, évoquant une des répercussions de cette agression.

L'actrice et réalisatrice (Le goût des autres, Comme une image, Place publique...) a ensuite déroulé le fil de son histoire en relatant ses découvertes faites sur les femmes au fil des années, en particulier dans le monde du cinéma. Qu'il s'agisse de leur faible représentation derrière une caméra, leur manque de reconnaissance de la profession, de leur image corporelle ou encore des rôles limitées qui s'offrent à elles. L'ancienne compagne de Jean-Pierre Bacri donnant des chiffres pour appuyer ses propos.

Une vie d'adulte qui a fait comprendre à Agnès Jaoui que les femmes étaient trop souvent peu considérées et mal représentées. "J'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres. Je crois à l'influence immense des images et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. (...) Je crois que des représentations répétées de femmes, jeunes, filiformes, blanches et soumises, n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes", a-t-elle ajouté. Agnès Jaoui a conclu son discours par une citation dont elle a admis ne pas connaître l'auteur tout en étant persuadée qu'il s'agit d'une femme : "Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent."