Agnès Jaoui en mère Noël, pour égayer une remise de prix avec Oxmo Puccino

Un petit bonnet de mère Noël pour égayer une remise de prix bien triste, Agnès Jaoui n'avait que cet accessoire sous la main et il a fait son petit effet.

Le 7 décembre 2020, l'actrice de 56 ans a participé Mobile Film Festival, Women's Empowerment, dont elle était la présidente. Oxmo Puccino était l'un des nombreux membres du jury.

Organisé par Anne Pourbaix et créé en 2005, le Mobile Film Festival est un festival international de courts métrages au principe simple : 1 Mobile, 1 Minute, 1 Film. L'objectif est de découvrir, soutenir et accompagner les talents du monde entier à devenir les réalisateurs et réalisatrices de demain.

Pour sa 16e édition internationale, le Mobile Film Festival a choisi de s'engager pour la cause des femmes au travers du thème Women's Empowerment. À travers ce thème, le Mobile Film Festival a souhaité aborder très largement les questions féministes de manière positive, constructive et militante.

Le palmarès 2020 a récompensé Career Path d'Alisa Tritenko, Grand Prix International, Une nouvelle page de Christabel Desbordes et Benjamin Clavel, Grand Prix France, The Bride de F. Clay Ejeh, Prix du scénario, ou encore The Wall de Farideh Naderi, Prix de la mise en scène.

Cette 26e édition du Mobile Film Festival dédié à la cause des femmes était d'autant plus importante pour Agnès Jaoui qu'elle a récemment révélé avoir été abusée sexuellement dans son enfance, à 5 ans par inconnu dans une cage d'escaliers, puis à 11 ans par son oncle. Star du collectif 50/50, l'actrice a publiquement pris la parole pour évoquer les violences sexuelles.