Ahmed Sylla papa : le jour où il a été contraint de confirmer l'existence de sa fille

Il y a des sujets que n'aborde jamais Ahmed Sylla. Prêt à rire de tout sur scène, l'humoriste de 30 ans a toujours mis un point d'orgue à garder sa vie privée... privée. Pourtant, l'homme qui fait rire a été contraint de dévoiler des secrets jusque-là bien gardés sur le plateau de TPMP le 20 novembre 2017. Invité par Cyril Hanouna, Ahmed avait été contraint de parler de sa vie de famille et notamment de sa fille sur C8. Après plusieurs questions très insistantes provoquant un malaise général sur le plateau, Ahmed avait finalement concédé pour la première fois avoir une petite fille.

Il s'est excusé

Interviewé par Purepeople, Ahmed était revenu sur cette émission (très) gênante pour lui. "Surpris" par l'insistance de Cyril, il avait néanmoins souligné que ce n'était pas la première fois que "Baba" avait tenté d'en savoir plus sur sa vie privée. "On avait fait une première émission ensemble où il avait "débordé". Mais c'était enregistré donc j'avais demandé à ce que ce soit coupé au montage. C'est trop important... (...) J'ai envie de protéger cette partie de ma vie." Pas rancunier pour autant, Ahmed avait expliqué que Cyril Hanouna lui avait présenté ses excuses quelque temps plus tard. "C'est la seule partie de ma vie que, pour l'instant, je garde pour moi. J'en parle très rarement, donc après il s'est excusé parce qu'il sait que je ne parle pas de ma vie privée", avait ajouté l'humoriste.

Plus récemment, Ahmed a également évoqué à demi-mots sa chérie lors d'un live avec Cyril Lignac sur M6. Le 24 août 2020, beaucoup d'internautes curieux tentaient de questionner le jeune homme sur la mère de sa fille. Certainement pas prêt à dévoiler l'identité de sa compagne, il avait indiqué avec humour : "Ah, mais les gens veulent savoir. Mais continuez de chercher, il y a différents moteurs de recherche." Le message est passé !