Akshay Kumar : L'acteur boit de l'urine de vache de manière quotidienne

À chacun sa recette du bien-être ! Le comédien Akshay Kumar, par exemple, a une méthode bien à lui... mais qui semble lui apporter pleine satisfaction. Pour assurer la promotion de son prochain film Bell Bottom, l'acteur très connu à Bollywood a organisé une petite discussion en ligne, lors d'un live Instagram, avec sa partenaire à l'écran Huma Qureshi et Bear Grylls, le super héros de la survie. Or, l'acteur a tourné une scène qui n'est pas sans rappeler les épisodes les plus palpitants de Man vs. Wild, puisqu'il a dû boire du thé issu d'excréments d'éléphants. "Je n'étais pas très inquiet, a-t-il pourtant expliqué. J'étais trop excité pour m'en inquiéter. Je bois de l'urine de vache tous les jours pour des raisons ayurvédiques, alors ce n'était pas trop compliqué."

Serait-on passé à côté d'un remède miracle ? "Dans la médecine ayurvédique, ou Gomutra, on considère que l'urine de vache a de nombreux bénéfices, précise-t-on dans le journal The Time of India. Elle est recommandée pour les gens qui ont des problèmes de toutes sortes. Cette urine est, par exemple, source naturelle de beaucoup de minéraux. Sa consommation quotidienne comble de nombreuses carences nutritives." Depuis le début de la crise sanitaire actuelle, certains hommes politiques indiens en recommandent même la consommation pour se protéger du coronavirus. Cette dernière propriété n'a, pour l'heure, pas été prouvée.

Akshay Kumar est une super star du cinéma indien. Il a débuté sa carrière en 1987 dans le film Aaj, de Mahesh Bhatt, et a obtenu depuis plus de cent cinquante rôles. En Europe, forcément, son nom est un peu moins connu : le comédien tourne principalement dans des films en hindi qui n'atteignent hélas pas nos frontières. En 2003, il a par exemple donné la réplique à Priyanka Chopra – aka Miss Monde 2010, aka Madame Nick Jonas – dans Andaaz. Suivi par plus de 45 millions de personnes sur son compte Instagram, il risque bien de faire quelques adeptes...