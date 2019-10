Alain Chamfort : Honoré à 70 ans auprès de Sheila et Audrey Tautou

À 70 ans, Alain Chamfort ne chôme pas et la retraite semble encore bien loin. Avec un quatorzième album sorti en 2018, Le Désordre des choses, il enchaîne concerts et prestations.

Alain Chamfort a connu plusieurs vies. À 17 ans seulement, il accompagnait, dans l'ombre, Jacques Dutronc sur ses plus grands succès. Quelques années plus tard, Claude François le prend sous son aile pour en faire un chanteur à minettes, avec un succès réel, mais très bref. Il compose pour la star et publie plusieurs 45 tours en son nom. Dès 1976, le duo se brouille. Il racontera les frasques du chanteur du Lundi au soleil à Voici en mai 2018.

Il faudra attendre 1979 et la rencontre avec Serge Gainsbourg pour le voir trouver son style grâce au tube Manureva. Là encore, il en a des choses à raconter. Alain Chamfort produit la jeune Lio. C'est le coup de foudre. Leur passion interdite ne dure que quelques mois et pour cause, il est déjà en couple, sa fille Clémentine est déjà née et sa femme est enceinte de jumeaux. Lio et Alain s'envolent vers Los Angeles avec Gainsbourg pour écrire les textes de Poses, le futur troisième album d'Alain Chamfort qui contient les tubes Manureva, Palais Royal et Géant.

Depuis, Alain Chamfort est devenu la star que l'on connaît. ll a été décoré Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres au ministère de la Culture le mercredi 30 octobre 2019. La chanteuse Sheila, le comédien François Morel, la danseuse Marie-Claude Pietragalla et l'actrice Audrey Tautou étaient également nominés ou promus.