Alain Doutey marié à la belle Arielle Séménoff : Mélanie Doutey a hérité de la beauté de sa mère, c'est stupéfiant !

France 3 diffuse ce samedi 22 octobre le téléfilm franco-belge Meurtres à Albi (2020) avec Alain Doutey dans le rôle de Michel Dalmasio, le père de Suzanne Dalmasio joué par Angie Morvan-Dedieu.

Outre son immense carrière, Alain Doutey est aussi connu pour être le père de Mélanie Doutey. Cette comédienne, que l'on ne présente plus, est le fruit de sa relation avec une autre comédienne, Arielle Séménoff, née en 1947. Leur second fils plus discret, Nicolas, né en 1982, est auteur de théâtre. Très amoureux, aussi bien dans la vie que dans la fiction, Alain Doutey et sa femme Arielle ont incarné des couples dans des feuilletons comme celui de Jacques et Catherine Bertrand dans Demain nous appartient sur TF1 mais aussi des parents comme Patricia et André dans Parents mode d'emploi sur France 2.

Mélanie Doutey est le portrait de sa mère Arielle Séménoff

Le moins que l'on puisse dire, c'est que Mélanie Doutey a hérité de la beauté de sa mère Arielle. Les photos publiées sur notre diaporama peuvent en témoigner. On ne peut toutefois pas nier la ressemblance avec son père Alain. Par ailleurs, Alain Doutey et sa femme sont les heureux grands-parents de Ava, 13 ans, la fille de leur fille Mélanie et de Gilles Lellouche. Cette jeune fille a eu la chance de grandir au milieu d'une famille d'artistes !

Hormis la ressemblance, Alain Doutey et sa femme Arielle ont aussi appris la transmission à leur fille qui a hérité de la carrière cinématographique de ses parents. Dans une interview accordée à Version Femina en mars dernier, la comédienne de 43 ans s'était exprimée au sujet de ses géniteurs : "Comme ils viennent du théâtre, ils ont toujours placé l'amour des mots, des textes et des auteurs au-dessus de tout. Je crois avoir hérité de cela : pour moi, jouer, c'est d'abord transmettre des histoires, vivre d'autres vies que la mienne (...) Mes parents m'ont également toujours mise en garde contre les difficultés de ce métier, les hauts et les bas, les moments de creux. Cela m'aide sans doute à mieux les vivre, même si je les appréhende encore."