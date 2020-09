Alain-Fabien Delon en couple : surprenant baiser avec une jolie brune

Une rupture au goût amer pour Alain-Fabien Delon, si l'on en croit son mystérieux message Instagram publié suite à cette interview : "La vérité nourrit l'âme, le mensonge la ronge. Karma has no deadline. So F*** You, but have a nice day" (comprenez : "Le karma n'a pas de date limite. Alors va te faire fo*tre, mais passe une bonne journée").

Cette rentrée est riche en émotion pour le jeune mannequin et comédien, tout juste sorti de l'hôpital. Le 2 septembre dernier,Alain-Fabien avait été hospitalisé en urgence pour un pneumothorax, avant de rentrer chez lui deux jours plus tard. C'est donc depuis son lit d'hôpital qu'il a pu suivre ses débuts sur petit écran, avec la diffusion du premier épisode de Grand Hôtel, la nouvelle saga de TF1, dans laquelle il donne la réplique à Carole Bouquet et Bruno Solo. Un rôle qui fait la fierté de son célèbre papa.