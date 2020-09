Alain Delon et son fils Alain-Fabien rabibochés et plus proches que jamais

Leur relation n'a pas toujours été au beau fixe, mais Alain-Fabien Delon peut compter sur le soutien de son célèbre papa pour sa carrière de comédien. Depuis le 3 septembre 2020, le fils d'Alain Delon et Rosalie van Breemen figure au casting de la nouvelle saga événement de TF1, Grand Hôtel. Une mini-série dans laquelle le jeune acteur de 26 ans donne la réplique à Carole Bouquet, Bruno Solo ou encore Anny Duperey.

"Je vais l'appeler pour qu'il soit devant son téléviseur... C'est mon papa qui m'a téléphoné en premier pour me dire que j'avais décroché le rôle, a expliqué Alain-Fabien lors d'une interview accordée à La République du centre, mercredi dernier. Il suit de très près ma carrière, il sait tout, il est fier, il est content." C'est malheureusement depuis un lit d'hôpital que le petit frère d'Anthony et Anouchka a suivi ses débuts sur le petit écran, après avoir été hospitalisé pour un pneumothorax le 2 septembre. Finalement, il a pu rentrer chez lui deux jours plus tard, bien décidé à arrêter les cigarettes, en grande partie responsables de cette grosse frayeur.

Si le jeune acteur partage pleinement ses avancées professionnelles avec sa star de père, il avoue subir une certaine pression. Car non, s'appeler Delon n'ouvre pas toutes les portes : "On ne va pas se mentir : cela en ouvre, mais cela en a aussi fermé. Quand j'étais plus jeune. Un agent m'a dit une fois : 'Je n'ai pas besoin de vous, j'ai déjà le nouvel Alain Delon.' Entendre ça à 19 ans, ça te casse les jambes", a-t-il confié à nos confrères. S'appeler Delon met une pression dans le sens où je me dis : 'Vais-je être assez bon ?' Au-delà du nom de mon père, je suis surtout de plus en plus frappé par notre ressemblance. Quand je le vois fumer sa cigarette sur son lit dans Le Samouraï, je me dis : 'Je lui ressemble grave !'"