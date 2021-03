Alain Françon poignardé en pleine rue : les détails de sa terrible agression

Cela devait être une journée banale pour Alain Françon. Malheureusement, elle a viré au drame pour l'homme de théâtre français de 76 ans, qui a été grièvement blessé le 17 mars 2021 à Montpellier. Touché à la carotide par une arme blanche, il s'est effondré près de l'hôtel où il réside. Désormais hors de danger, des passants qui l'ont secouru témoignent de la scène aujourd'hui dans Midi Libre.

"Il ne ressentait pas la gravité de sa blessure. Il ne paniquait pas du tout, il disait qu'il voulait aller à l'hôtel et qu'on prévienne le conservatoire", témoigne un vendeur d'une boutique de jeux présent aux moments des faits. Alors qu'il vient d'être agressé, plusieurs personnes se rendent compte qu'Alain Françon est en danger. Une pharmacienne est immédiatement venue le secourir, apposant sa main sur la blessure pour essayer de stopper l'hémorragie. Choquée, cette dernière a par la suite été prise en charge par les pompiers.

Selon plusieurs témoins de la scène, la blessure du metteur en scène était assez impressionnante, s'étirant de l'oreille à la trachée. À l'arrivée des urgences, il a été emmené au CHU de Montpellier, où il a rapidement été opéré. Alain Françon ne court désormais plus de danger et on peut dire que l'intervention de cette pharmacienne a très probablement été salvatrice.

L'agresseur toujours en fuite

Suite à l'agression, les policiers sont rapidement intervenus, définissant un périmètre de sécurité et bouclant les rues annexes pour tenter d'attraper le malfaiteur. La tâche s'annonce difficile pour les enquêteurs puisqu'aucun témoin de la scène ne s'est manifesté pour le moment. Mais une chose est sûre, la piste terroriste a été écartée par les hommes de la sûreté départementale qui n'ont pour le moment rien pu tirer des images de vidéosurveillance dont ils disposent.

L'affaire est d'autant plus complexe que ni l'arme, ni le mobile n'ont pour l'instant été identifiés. L'agresseur n'a pas non plus pris le portefeuille de sa victime, ce qui laisse les enquêteurs face à un crime dont les motivations interrogent.

Le principal dans toute cette histoire étant qu'Alain Françon est sain et sauf, en espérant qu'il puisse rapidement retrouver une vie normale et ses cours à l'Ecole nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. L'homme de théâtre, né à Saint-Etienne, est une figure importante du milieu artistique français, récipiendaire de trois Molières, dont le dernier en 2016 pour son travail sur la pièce Qui a peur de Virginia Woolf ?

Thomas Martin