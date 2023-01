Alain (L'amour est dans le pré) en deuil et révolté : "elle a été empoisonnée, on l'a soignée trop tard"

Le candidat de L'amour est dans le pré 2022 (M6) n'a pas le coeur à la fête. Le 4 janvier 2022, il s'est saisi de son compte Instagram afin d'annoncer une triste nouvelle à sa communauté.

L'année 2023 commence très mal pour Alain. L'éleveur de veaux sous la mère de 58 ans vivait entouré de ses quatre chiens. De fidèles compagnons auxquels il est bien évidemment très attaché. Mais fin 2022, il a connu un gros coup dur. Comme il l'a annoncé le 31 décembre, ses quatre animaux ont été victimes d'empoisonnement. "Je voulais vous donner des nouvelles, les chiennes ont été empoisonnées, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi", déclarait-il. Et de préciser qu'on leur avait donné de la vitamine K1 en traitement. Si elle est administrée rapidement, elle permet d'offrir un très bon pronostic vital. Malheureusement, il était trop tard pour l'un d'eux.

Ce n'est que le 4 janvier 2023 qu'Alain a fait une réapparition en vidéo, en story Instagram. Après avoir souhaité la bonne année à sa communauté, il a confié : "Je suis là aussi pour pousser un petit coup de gueule, les quatre chiennes ont été empoisonnées, la vétérinaire est formelle, avec de la mort au rat ou ce genre de choses. Du coup, j'ai perdu Stari hier matin, on l'a soignée trop tard ou alors on n'a pas vu assez vite, et voilà elle n'a pas survécu." La vidéo s'est ensuite soudainement interrompue. Les internautes n'ont donc pas pu entendre la suite de ses contestations. Peut-être prendra-t-il la parole plus tard. En attendant, ses abonnés devraient le soutenir dans cette épreuve.

Ce n'est pas la première qu'Alain vit. En janvier 2008, alors qu'il était avec ses enfants Anaël (26 ans) et Diane (27 ans) chez des voisins, les gendarmes l'ont contacté pour lui annoncer qu'un incendie s'était déclaré dans sa ferme. "C'était tout en flammes. J'ai essayé de pousser la porte pour ouvrir aux chiens mais je n'ai pas pu", avait-il confié très ému lors du tournage de son portrait, diffusé le 14 février dernier. Il a tout de même pu sortir les autres animaux. Son assurance venant de prendre fin, il n'a eu aucun argent et a dû tout reprendre de zéro. Il a heureusement pu compter sur la bonté des gens. Un drame qui reste malgré tout ancré en lui.