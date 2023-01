L'amour est dans le pré : Un candidat touché par un empoisonnement, il partage sa vive inquiétude

C'est dans L'amour est dans le pré 2022 que les téléspectateurs de M6 ont pu faire la connaissance d'Alain, éleveur de veaux sous la mère de 58 ans. Très vite, ils se sont attachés au candidat. Nombreux sont donc encore à suivre ses aventures sur Instagram. Mais le 31 décembre dernier, les nouvelles qu'ils ont découvertes n'étaient pas bonnes.

Comme l'ont repéré nos confrères de Voici, Alain était plus qu'inquiet en cette fin d'année. En story, il a révélé que ses chiennes se trouvaient chez le vétérinaire et que la situation était alarmante. "Je voulais vous donner des nouvelles, les chiennes ont été empoisonnées, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi", confiait-il sur le réseau social de partage de photos et de vidéos. En attendant d'en savoir peut-être un peu plus, l'ancien petit ami du prétendant Alain se concentre sur la santé de ses fidèles compagnons à quatre pattes. Il a expliqué qu'on leur avait donné de la vitamine K1. Si elle est administrée rapidement, elle permet d'offrir un très bon pronostic vital.

Depuis le 31 décembre dernier, Alain n'a toutefois pas donné de nouvelles de ses chiennes. Espérons donc qu'elles seront meilleures quand il fera sa réapparition sur Instagram. En attendant, nul doute qu'il peut compter sur le soutien de ses abonnés.

Le drame de sa vie

Ceux qui le suivent ont notamment été touchés par son histoire personnelle. Par le passé, Alain était marié à une certaine Yolène. Une histoire d'amour qui a duré dix ans. Lors de leur divorce, il ont convenu que l'agriculteur ait la garde exclusive de leurs enfants Anaël (26 ans) et Diane (27 ans). Il a alors rénové la maison qu'il partageait avec son ex. Mais un drame est survenu huit ans plus tard, en janvier 2008. Alors qu'il était avec ses enfants chez des voisins, les gendarmes l'ont contacté pour lui annoncer qu'un incendie s'était déclaré dans sa ferme. "C'était tout en flammes. J'ai essayé de pousser la porte pour ouvrir aux chiens mais je n'ai pas pu", s'était-il souvenu très ému lors du tournage de son portrait, diffusé le 14 février dernier. Il a tout de même pu sortir les autres animaux. Son assurance venant de prendre fin, il n'a eu aucun argent et a dû tout reprendre de zéro. Il a heureusement pu compter sur la bonté des gens. Un drame qui reste malgré tout ancré en lui.