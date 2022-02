Alan Ritchson : Le séduisant héros de Reacher est-il en couple ?

Par Justine Texier Journaliste Passionnée de sport et de tennis, Justine est entrée dans le monde du people pour ne plus jamais en sortir ! A l’affût des moindres petits secrets du grand écran, elle est incollable sur les couples et les séparations. Vous ne pourrez pas lui cacher un gossip !

Assez peu connu du grand public jusqu'à la sortie de Reacher sur Prime Video cette semaine, Alan Ritchson a tapé dans l'oeil des filles et des garçons du monde entier ces derniers jours. Le beau gosse, star de la nouvelle série de la plateforme, avait interprété l'une des Tortues Ninja il y a quelques années et avait surtout tenu l'un des premiers rôles de la série Titans. Mais on en connait encore assez peu sur sa vie privée. Alors, marié, en couple, avec des enfants ? On vous dit tout !

Raphaël des Tortues Ninja, Aquaman dans Smallville, Hawk de Titans et maintenant Jack Reacher... Alan Ritchson est un acteur habitué à jouer les gros bras ! L'américain de 37 ans, dont la carrière restait plutôt discrète, vient d'exploser aux yeux du monde entier en interprétant le rôle principal de la dernière création de Prime Video, Reacher, l'histoire d'un ancien policier arrêté injustement pour meurtre, dont le rôle avait été tenu deux fois par Tom Cruise. Désormais chouchou de nombreux spectateurs à travers le monde, il est sous le feu des projecteurs et notamment... sa vie privée ! Cependant, mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui s'imaginaient déjà le séduire : il est marié avec une jeune femme nommée Catherine depuis maintenant plus de 10 ans. Tous les deux sont les parents de trois garçons, Calem, Edam et Amory, qu'ils affichent régulièrement sur leurs réseaux sociaux.

D'ailleurs, sur leurs comptes Instagram respectifs, ils offrent une certaine image de la famille parfaite ! Très fière de son mari, Catherine Ritchson n'hésite pas à lui déclarer sa flamme régulièrement, notamment lorsqu'il a décroché le rôle de Jack Reacher. "Dire que je suis fière de lui ne serait absolument pas assez fort pour tout ce que je pense de sa série. J'espère que vous allez aimer ce rôle autant qu'Alan a aimé le jouer. Parce que mon dieu, il a mis tout ce qu'il a pu pour le faire", avait-elle écrit sur son post Instagram. Pour son anniversaire, elle lui avait écrit que leur "famille est bénie parce qu'il en fait partie et que le monde est meilleur lorsqu'il y participe". Une belle preuve d'amour pour son mari Alan, qui n'est pas en reste : pour leur anniversaire de mariage, il avait fait une longue déclaration à la gloire de sa femme, qui a "la grâce d'une ballerine" et la "force d'une lionne". Un très joli texte conclu par une phrase forte : "Je ne vous mérite pas, toi et tous les souvenirs que nous nous faisons ensemble".

Celui que son épouse appelle "le plus grand enfant de la famille" cache enfin sous sa musculature parfaite un homme très pieux, qui publie régulièrement des vidéos sur Youtube à propos de l'église et de sa façon chrétienne d'envisager la vie. Sur certains posts Instagram, il y fait même participer ses garçons, apparemment ravis de citer quelques évangiles ou prières avec leur papa.