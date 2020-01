Alana Filippi : Mort de la chanteuse et parolière de Calogero et Jenifer

Elle n'était peut-être pas connue du grand public, mais c'était l'une des personnes les plus influentes du monde de la musique. Alana Filippi s'est éteinte dans la nuit du 10 au 11 janvier 2020. Elle a été la parolière de Calogero, Maurane, Jenifer ou encore Grégory Lemarchal.

Son album Laissez-les moi, sorti en 1993, n'a pas fait grand bruit mais Alana Filippi s'est illustrée en écrivant pour les autres. On lui doit notamment Face à la mer et En apesanteur, de Calogero, Je suis en vie de Grégory Lemarchal ou encore Nos ecchymoses de Stanislas. Elle signe trois titres sur le premier album de Jenifer dont J'attends l'amour et Secrets défenses. La parolière a aussi travaillé sur plusieurs morceaux de Natasha St-Pier, comme Juste un besoin de chaleur ou Plus simple que ça.

Elle a écrit au total plus d'une centaine de chansons, dont beaucoup pour son ex-compagnon Jean-Jacques Daran (Daran et les Chaises). La Sacem lui remettra également le prix Vincent Scotto, en 2005, lors du Prix de printemps, qu'elle recevra aux côtés de Passi et Calogero.

Calogero lui a rendu hommage ce samedi 11 janvier 2020 sur Instagram : "Alana Filippi est partie dans la nuit... C'est avec ses mots que je suis venu jusqu'à vous. Je les chanterai toujours. Fais un beau voyage Alana, je t'aime. Calo."

Elle laisse derrière elle la fille qu'elle a eue avec Daran.