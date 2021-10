Alann Biolley (Incroyable talent) aveugle : coma, opérations... le drame qui a changé sa vie

C'est le grand jour ! Ce mercredi 20 octobre, M6 donne le coup d'envoi d'Incroyable talent 2021. Une nouvelle saison qui s'annonce exceptionnelle. Karine Le Marchand est de retour aux commandes du programme. Et côté jury, le public a le plaisir de retrouver Eric Antoine, Marianne James, Sugar Sammy et Hélène Ségara. Pour ce premier numéro, mieux vaudra sortir les mouchoirs car l'un des numéros sera bouleversant.

Les téléspectateurs feront connaissance avec la troupe Da Squad. Et l'un des membres a une histoire particulièrement dramatique et touchante. Alann Biolley (29 ans), danseur de la région lyonnaise, est aveugle. Une cécité qui est le résultat d'un accident de la route dont il a été victime en 2019. Sa compagne et un ami prénommé Stanislas sont morts sur le coup. Le candidat a quant à lui été placé dans le coma durant une semaine et, à son réveil, il s'est rendu compte qu'il ne voyait rien. Et comme l'a dévoilé Juliane Bourget, qui dirige le groupe, il était "complètement défiguré". "J'ai subi pas mal d'opérations, notamment au niveau du visage. Et quand ma mère m'a annoncé ce qui s'était passé, je ne ressentais rien, j'étais dans un déni total. J'étais tellement concentré sur ma récupération et ma guérison que je n'avais pas encore d'émotions", a confié le jeune homme au Parisien.

Mais elles sont bien vite revenues car, en sortant de l'hôpital, il a été contraint de rendre l'appartement qu'il partageait avec sa défunte compagne. "J'ai pris de plein fouet le deuil de mon ami, de ma copine et de ma vue", a-t-il précisé. Mais un jour, il a pris la décision de se relever et de prendre tout ce que la vie avait encore à lui apporter. Ainsi, trois mois après son accident, il a repris la danse avec la troupe, un moyen pour lui d'évacuer tout ce qu'il ressentait. "La danse m'a sauvé", a déclaré Alann Biolley qui a dû apprendre à réutiliser son corps, aminci de 13 kilos, et à trouver ses repères. "C'est beaucoup de travail. C'est millimétré. On travaille beaucoup mes déplacements car, dans le noir, ce n'est pas évident", a-t-il reconnu.

Mais Alann a réussi son défi et ce soir, il dansera en hommage à son ami disparu avec le reste du groupe. Car Stanislas rêvait de participer à La France à un incroyable talent. Le danseur souhaite aussi montrer que tout est possible, malgré un handicap. Aujourd'hui, il a refait sa vie. Il a repris un appartement et a retrouvé l'amour. Son objectif ? "Retrouver le bonheur total".