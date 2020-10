Alban Ivanov : En slip en pleine rue, devant Jean-Claude Van Damme et sa chérie

"Le Dernier Mercenaire est un projet incroyablement excitant qui me permet de me confronter à un nouveau genre. J'ai toujours été fan de Jean-Paul Belmondo et j'espère reprendre à ma manière, le flambeau de la comédie d'action. Le scénario de David Charhon apporte tous ces codes de manière très réussie dans une belle histoire avec de l'émotion, beaucoup d'action et beaucoup d'humour", avait expliqué le parrain des candidats de l'émission Les Anges de la télé-réalité saison 12.

La date de sortie du film n'a pas encore été communiquée.