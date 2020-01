Les Anges 2020 – Jean-Claude Van Damme : Son tête-à-tête avec une candidate

Plus que quelques jours avant le lancement de la saison 12 des Anges sur NRJ12. Comme chaque année, une poignée de candidats de télé-réalité ont été sélectionnés pour avoir la chance de réaliser leurs rêves. Au programme : villa somptueuse dans un décor paradisiaque à Hong Kong, opportunités professionnelles incroyables, peine et déceptions, mais aussi amour et joie. Par ailleurs, les candidats recevront la visite de guests, dont celle de Jean-Claude Van Damme.

L'acteur et expert en arts martiaux de 59 ans s'est particulièrement bien entendu avec Anissa, vue dans Les Princes et les Princesses de l'amour 3 (W9). À en croire un premier extrait dévoilé par NRJ12, une "connexion" s'est vite installée entre les deux. Sur les images, Jean-Claude Van Damme débarque dans la villa des Anges accompagné de Fabrice et fait la rencontre de ses locataires, dont Anissa, qui accapare d'entrée son attention. "J'ai eu... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j'ai eu une connexion", lui déclare-t-elle. Et pour lui de répliquer : "Vous êtes variée de la pensée."

Un échange un peu flou qui semble laisser perplexe le reste des candidats, c'est pourquoi la star toujours très "aware" et Anissa finissent par s'isoler à l'extérieur et en viennent à échanger leurs numéros de téléphone respectifs. "J'aurais bien aimé, moi, quand même, qu'il me prenne en tête à tête", confie le chéri de Sarah Lopez, Jonathan Matijas à ce moment-là. La conversation entre Jean-Claude Van Damme et Anissa se conclut sur une bonne note puisqu'on comprend qu'ils seront amenés à se revoir. "On aura le temps de faire un resto et de parler un peu de tout", propose-t-il à la jolie jeune femme. Voilà qui promet ! Pour rappel, les premiers épisodes des Anges débarquent lundi 3 février dès 18h25 sur NRJ12.