Alban (Koh-Lanta) défiguré : son visage tuméfié après une greffe de cheveux

On le connait pour être parti à l'aventure à plusieurs reprises pour TF1 en compagnie de Denis Brogniart. Candidat éconduit de Koh-Lanta Johor en 2014, de retour quatre ans plus tard dans Le Combat des héros – à la 8e position du classement final –, Alban Pellegrin a décidé de se lancer à la poursuite d'un autre genre de totem. Plus de statuette en bois moulu pour le jeune homme, plus de collier d'immunité ou autres épreuves de confort mais... la reconquête de sa chevelure d'antan.

Depuis quelques jours déjà, Alban Pellegrin laissait entendre qu'il avait une petite idée derrière la tête. Le 7 mai 2020, le candidat dévoilait une nouvelle coupe de cheveux sur les réseaux sociaux après s'être offert un bon coup de tondeuse. Mais on comprenait bien qu'il ne comptait pas en rester là. "Un de perdu (bientôt) dix de retrouvés..." écrivait-il. Voilà pourquoi, dans la foulée, on le découvrait à la clinique juste avant qu'il ne subisse une greffe d'implants capillaires. Le résultat ? Il faut généralement attendre un an avant de le découvrir. Mais à la surprise générale, il est apparu sur les réseaux sociaux avec le visage... légèrement déformé.