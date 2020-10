Albert de Monaco fait tourner les serviettes : yodel et bières, le prince se lâche

Quelques heures avant que son ministre d'Etat n'annonce le renforcement des mesures sanitaires visant à endiguer le coronavirus en principauté, Albert de Monaco s'est offert une fête bien arrosée. Comme l'a rapporté Hello Monaco, la prince a pris part à l'édition 2020 de l'Oktoberfest au Café de Paris, le 23 octobre. Entourés de nombreux résidents du Rocher, le souverain de 62 ans a affiché une certaine décontraction, au point de yodler !

Comment dit-on "Et on fait tourner les serviettes" en allemand déjà ? Vendredi, le mari de la princesse Charlene a visiblement profité de cette traditionnelle fête de la bière bavaroise en bonne compagnie. Sur la musique d'un orchestre d'accordéons enjoué, le père de Jacques et Gabriella (5 ans) s'est essayé à l'incontournable yodel, ce chant allemand ô combien difficile. De quoi oublier pendant quelques heures la crise sanitaire et les nouvelles mesures restrictives qui visent à limiter la propagation du coronavirus à Monaco.

Vendredi soir, le ministre d'Etat Pierre Dartout a pris la parole lors d'une allocution retransmise à la télévision, afin d'annoncer un renforcement des mesures sanitaires : à partir du samedi 24 octobre et jusqu'au 1er décembre prochain, les bars et restaurants de la principauté ferment à 23h30, les tablées sont limitées à six personnes, l'accès au casino est interdit à compter de minuit, la pratique des sports de combat est suspendue... Des mesures qui rappellent celles énoncées par le Premier ministre Jean Castex la veille, pour 38 nouveaux départements français (y compris le Var et les Alpes-Maritimes), dont un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin maintenu pendant six semaines.