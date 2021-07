Albert et Charlene de Monaco, 10 ans de mariage : la chute mémorable d'un invité royal...

Une fête un peu ternie... La princesse Charlene, partie plusieurs semaines en Afrique du Sud et laissant ses enfants seuls avec leur père le prince Albert de Monaco, a connu quelques soucis de santé en cours de route. Un séjour qui la retient ainsi loin du Rocher et qui devrait l'empêcher - sauf bonne surprise de dernière minute - d'être revenue à temps pour célébrer ses dix ans mariage, le 2 juillet 2021. Une union dont elle doit forcément garder de nombreux souvenirs. A commencer par la chute de l'un des invités...

En effet, lors de la cérémonie de mariage du couple - qui avait bien failli ne pas avoir lieu si l'on en croit les rumeurs de l'époque - plusieurs têtes couronnées des quatre coins du monde avaient été conviées. Notamment le prince Laurent de Belgique. Ce dernier, qui était alors accompagné pour l'occasion de sa femme Claire, a inexplicablement chuté sur le tapis rouge du palais princier où se tenait la cérémonie religieuse. Heureusement, il avait alors pu compter sur l'aide d'un carabinier pour l'aider à se relever et essayer de retrouver sa dignité en ce moment filmé par les caméras et immortalisé par les photographes pour l'éternité.

Alors que la gamelle du prince Laurent de Belgique - frère de l'actuel souverain Philippe - avait amusé ses sujets, son épouse Claire avait apporté des explications. "C'est simplement à cause d'une voiture qui est passée pas loin de lui et a roulé sur une planche. Cela a provoqué un effet contrepoids qui a fait chuter mon mari", avait-elle alors assuré auprès de Sudpresse. Malgré ce petit incident, le prince avait pu assister tranquillement à la cérémonie, sans aucune blessure. Si ce n'est celle à son amour-propre.

Lors de ce grand évènement, on avait pu voir d'autres têtes couronnées comme la princesse Lalla Meryem du Maroc, le grand-duc Henri et la grande-duchesse Maria Teresa de Luxembourg, la reine Silvia et le roi Carl XVI Gustaf de Suède ou encore le prince Emmanuel-Philibert de Savoie et sa femme Clotilde Courau...