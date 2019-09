Alessandra Ambrosio : Son câlin très chaud avec Nicolo Oddi sur la plage

Maman ultrasexy de 38 ans, Alessandra Ambrosio a été photographiée sur la plage de Santa Monica avec son homme : Nicolo Oddi. Beau brun à la crinière sauvage, cet Italien de 37 ans a fait chavirer le coeur de l'ex-top Victoria's Secret. Après une petite partie de volley-ball avec des amis, le couple s'est accordé une longue séance de câlins sur le sable chaud de Los Angeles. Nicolo a créé une marque de prêt-à-porter de luxe (Alanui) qu'il a imaginée avec sa soeur Carlotta, une enseigne écolo et responsable qui remporte un joli succès auprès des mannequins et des influenceuses. Ses créations sont ornées de motifs qui alertent sur les dangers du réchauffement climatique. Beau, attentionné, avant-gardiste et responsable, elle a décidément dégoté l'homme parfait ! Un peu plus tard dans la journée, Alessandra s'est baladée dans les rues de Santa Monica avec sa fille Anja et son chéri.

Avant de mettre un terme à leur relation en mars 2018, la belle avait été longuement fiancée à un (autre) homme d'affaires, Jamie Mazur, le père de ses deux enfants Anja (11 ans) et Noah (7 ans). Fiancée depuis presque huit ans avec lui, elle avait déclaré en juin 2016 au magazine Cosmopolitan ne pas être prête à se faire passer la bague au doigt : "Je me marierai à un moment donné, mais ce n'est pas en haut de ma liste. Si je suis fiancée à lui depuis huit ans, c'est que ce n'est pas ma priorité. J'ai plein de projets en cours et je ne me suis pas mariée, car je suis très occupée. J'y songerai lorsque j'aurai du temps."

Changera-t-elle d'avis avec son nouveau boyfriend ? Affaire à suivre.