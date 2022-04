Alessandra Sublet actrice : ce rôle capital qu'a joué sa fille Charlie

Alessandra Sublet a ajouté une nouvelle corde à son arc. En avril dernier, la divine brune de 45 ans a révélé qu'elle arrêtait l'animation télévisée. Elle souhaite désormais se consacrer à la comédie, un nouveau projet pour lequel ses enfants Charlie et Alphonse (9 ans et 7 ans, fruit de son ancienne union avec Clément Miserez) la soutiennent totalement comme elle l'a confié à Télé 7 Jours (édition du 25 avril 2022).

C'est le téléfilm Handi Gang, dans lequel elle incarne Nina, la maman d'un garçon handicapé (joué par le champion paralympique Théo Curin) qui lui a donné envie de sauter dans le grand bain de la comédie. Elle n'a pas caché que par le passé, on lui a proposé des rôles. "Mais je ne m'y voyais pas", a précisé Alessandra Sublet. Mais en lisant le scénario, elle a compris qu'elle devait se lancer ce nouveau défi. Son personnage lui ressemble. Il est spontané, combatif et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il était donc plus simple pour elle de l'interpréter, sachant qu'elle n'avait jamais pris de cours de comédie.

Sa fille Charlie a également joué un grand rôle dans sa décision. "Elle a lu une partie du scénario avec moi. Nous étions en vacances et elle m'a dit : 'Tu sais, du devrais essayer maman...' C'était comme si plein de petites étoiles s'allumaient pour me dire : c'est le moment", a confié Alessandra Sublet. Si les téléspectateurs ne découvriront le téléfilm que le 2 mai prochain sur TF1, ses enfants ont eu le bonheur de le voir en avant-première. Une grande étape pour l'enquêtrice de Mask Singer. "Ils m'ont dit que je ne me débrouillais pas trop mal... Ça m'a fait plaisir. En tant que maman, on a envie d'être fière de ses enfants, mais l'inverse est vrai également. Ils sont heureux quand ils me voient faire ce que j'aime, et ils sont maintenant en âge de le comprendre", s'est-elle réjouie.

Malgré tout, aujourd'hui, Alessandra Sublet ne réalise pas encore qu'elle est actrice. Elle sait qu'elle va devoir travailler dur pour aller encore plus loin. "Mon but n'est pas de briller, mais de m'épanouir", a-t-elle conclu.