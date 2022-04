Alessandra Sublet et son ex-mari bientôt réunis : annonce inattendue de Clément Miserez !

Après bien des années de bons et loyaux services à la télévision, Alessandra Sublet tire sa révérence. Elle ne sera plus animatrice, et "cette fois c'est définitif", comme elle l'avait assuré auprès de nos confrères du Parisien début avril. Ce n'est pas pour autant que la jolie brune de 45 ans n'apparaîtra plus sur le petit écran. En effet, elle quitte le groupe TF1 pour se consacrer à sa carrière de comédienne. Un choix qui fait réagir son ex-mari Clément Miserez, producteur de films de métier.

C'est sur Instagram qu'il s'exprime, mercredi 13 avril 2022. Il partage ainsi l'affiche de Handi Gang, téléfilm sur le handicap diffusé le 2 mai prochain sur TF1 et dans lequel Alessandra Sublet tient l'un des rôles principaux. "Quand tu as toujours sur que ton ex-femme était une actrice, lance-t-il alors avec humour en légende. Fier de ta nouvelle vie @alessandra_sublet et bravo @tcurin." De jolis mots de la part de Clément Miserez, encourageants envers la mère de ses enfants Charlie (9 ans) et Alphonse (7 ans) mais aussi Théo Curin, nageur handisport paralympique à qui elle donne la réplique.

Il n'en fallait pas plus pour qu'en commentaires de cette publication, les internautes témoignent leur envie de voir Alessandra Sublet et Clément Miserez se retrouver au cinéma, devant la caméra pour l'une et derrière pour l'autre. Et alors qu'un fidèle follower évoque l'idée d'une adaptation, peut-être, du livre T'as le blues, baby ? de la jolie brune, le producteur annonce une grande nouvelle en expliquant qu'un projet en duo arriverait "très bientôt".