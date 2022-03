Alessandra Sublet, cash sur ses enfants et son divorce : "Je peux vous garantir qu'ils sont heureux !"

Pourtant, la situation est extrêmement claire pour ses deux bambins, comme elle l'a expliqué ce dimanche, dans une interview pour le JDD. "Ils ont gardé leur vie à Paris, ce sont les parents qui tournent une semaine sur deux. Et je peux vous garantir qu'ils sont heureux", a-t-elle déclaré, balayant les critiques. Et selon elle, si la situation se passe plutôt bien pour le moment, c'est pour une raison : la bonne entente qu'elle entretient avec son ex-mari.

"Nous avons la chance, mon ancien mari et moi, de très bien nous entendre", explique-t-elle, heureuse d'avoir gardé une amitié forte avec celui qu'elle avait épousé en 2012, la même année que la naissance de leur fille. "Nous sommes une famille séparée mais sûrement plus saine que beaucoup d'autres qui restent ensemble", a-t-elle conclu, heureuse de son mode de vie actuel. Clément Miserez a d'ailleurs republié l'interview sur son propre compte Instagram, avec une légende touchante : "Fier de toi Alessandra".

Elle avait d'ailleurs déjà répondu aux critiques sur cette garde alternée et sur son déménagement dans le sud... sans trop de ménagement ! "Heureusement que je peux choisir ma vie, sans me soucier du jugement des autres. Ils ne seront pas malheureux, ni moi. Or, force est de constater qu'à l'aube de 2022, quand une femme dit 'Je vais voir mes enfants une semaine sur deux et je pars vivre ailleurs', d'autres femmes qui se veulent féministes estiment qu'elle les abandonne", avait-elle tempêté.

Aux dernières nouvelles, Alessandra Sublet serait célibataire. Après avoir partagé la vie de Jordan Deguen pendant près d'un an, l'animatrice et lui avaient rompu l'an dernier mais étaient également restés en très bons termes.