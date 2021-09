"Ras-le-bol de ces réflexions" : Alessandra Sublet s'emporte face aux attaques

Alessandra Sublet n'en peut plus ! La jeune animatrice de 44 ans a partagé une vidéo d'elle, en pleine séance dans un institut de beauté, Le Petit Med Spa, situé à Paris et dont elle est l'une des associées. Sur Instagram, la maman de Charlie et Alphonse (6 et 8 ans) a été vivement critiquée parce qu'elle s'est offert un soin du visage à un prix mirobolant : 170 euros la séance. "Je suis contente de m'être engagée auprès d'Axelle Francine pour mettre en avant Le Petit Med Spa et je vous remercie d'être si nombreux à être adepte de cette méthode !", explique-t-elle en montrant des photos avant/après son traitement à l'oxygène.

Les réactions négatives ne se sont pas faites attendre suite à cette publication. "Il faut avoir les moyens de se​ payer ça", "En se penchant à l'extérieur d'une Porsche, lancée à 200 km/h ,on obtient le même résultat", "C'est important l'exfoliation profonde", peut-on notamment lire sous le post de la présentatrice, qui n'a pas manqué de répondre avec humour à ses détracteurs.