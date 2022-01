Alessandra Sublet : Le visage de sa fille Charlie enfin dévoilé, son portrait craché

Fait rare, le visage de la petite Charlie n'est pas caché. Ni par un smiley ni par un angle choisi exprès. La fillette, en pyjama, a les cheveux bruns et affiche un superbe sourire. Le même que sa célèbre maman, tout comme ses yeux rieurs. En commentaires, plusieurs internautes craquent. Romy Sublet, la tante maternelle de la petite fille, réagit à son tour en publiant deux smileys : l'un représentant un bonhomme avec les yeux en coeur et l'autre un diamant.

Rappelons qu'Alessandra Sublet et Clément Miserez sont séparés. Charlie et Alphonse enchaînent les allers-retours entre le domicile de maman et celui de papa... depuis peu. En effet, l'ex-couple a pris la décision de ne plus vivre sous le même toit bien après la rupture. "Ce déménagement me permet de me séparer de corps avec le papa de mes enfants. Jusqu'à présent, nous vivions toujours ensemble, malgré notre divorce. Désormais, nous sommes dans un schéma plus commun avec chacun une semaine sur deux de garde. Il est important de courir vers son bonheur", avait expliqué l'animatrice à Nous Deux. Malgré cette distance désormais physique, les heureux parents restent très proches et complices, pour le bien des enfants.