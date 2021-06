Alessandra Sublet bouleversée par la perte d'un être cher : "Tu es le seul et unique..."

Il était devenu son ami le plus précieux. Le 12 juin 2021, Alessandra Sublet a annoncé la perte d'un être cher, son chien Max. Fidèle compagnon de l'animatrice depuis plus de 16 ans, le petit Jack Russel a eu droit à un magnifique hommage de sa maîtresse sur Instagram.

"Mon nini...16 ans à mes côtés, 16 ans de vie commune, tu es le seul et unique Max. Adieu mon pote. Nos chiens sont des êtres vivants merveilleux. Aimez les, protégez les, ils vous le rendront mille fois", écrit la maman de Charlie (8 ans et demi) et Alphonse (6 ans et demi). Bien plus qu'un simple animal de compagnie, Max était devenu un membre de la famille à part entière pour Alessandra.