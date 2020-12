Alessandra Sublet, son compagnon encore pris pour son fils : photo et soutien de ses fans

Si certains qualifient Alessandra Sublet de cougar, la principale concernée assume car elle est heureuse et amoureuse. La maman d'Alphonse (6 ans) et Charlie (8 ans) a récemment déclaré lors d'une interview accordée à Jarry (Jarry Show), au sujet de cette relation : "Mais je n'ai pas voulu ça ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, je me retrouve avec un gars qui a treize ans de moins que moi... (...) Tu m'aurais dit ça il y a quelques années, je t'aurais dit 'nan mais jamais de la vie', c'est une rencontre."

Elle a néanmoins concédé qu'avec son compagnon de 31 ans il y avait parfois quelques décalages : "Maintenant, c'est vrai qu'il fait des activités... Quand tu te retrouves à te coucher le soir et que lui, il joue à WarZone (un jeu vidéo, NDRL), c'est sûr qu'il y a un petit décalage. Je suis au bout de ma life. Et je m'endors et je me dis 'Alex, qu'est-ce que tu fais ?'"

Alessandra Sublet se moque totalement de ceux qui la critiquent mais elle peut se vanter d'avoir une communauté qui sait la défendre quand il le faut !