Alessandra Sublet et son ex Clément Miserez complices : ils dévoilent de rares photos de leur fille

Ce mardi 28 juin 2022, Alessandra Sublet et son ex-mari Clément Miserez ont le bonheur de célébrer leur fille Charlie. Et pour cause, cette dernière fête déjà ses 10 ans ! Sur Instagram, l'ex-animatrice de 45 ans s'est donc empressée de commencer la journée en lui dédiant un post. Elle y partage une rare photo de Charlie, à l'époque où elle était encore un bambin. En légende, Alessandra Sublet lui adresse un doux message.

"10 ans. Tu es le soleil de ma vie Charlie, la preuve aussi que même si l'on est pas porté par le sentiment de devoir être mère (pour celles et ceux d'entre vous qui s'interrogent sachez que ce n'est pas grave) on finit des années plus tard avec une photo de son enfant sur Instagram en se disant que le temps passe trop vite. La vie est surprenante et tellement jolie aussi. Profitons d'eux tous les jours, toutes les heures, chaque minute. Joyeux anniversaire mon amour", a-t-elle écrit.

En story, Alessandra Sublet a dévoilé une autre image de sa fille bébé puis une dernière de Charlie en train de faire de la plongée. De quoi rendre très fière sa maman. "Mon aventurière", a-t-elle commenté sur la photo. (Voir notre diaporama).

Le réalisateur Clément Miserez a lui aussi pris soin de rendre hommage à sa fille adorée. Sur son compte Instagram, il a également décidé de se replonger dans ses archives et a déniché une photo de Charlie bébé au moment de prendre un bain. "Si cela passe si vite, c'est parce que tu es tout simplement merveilleuse ! Charlie, JE T'AIME à l'infini et au-delà. Happy 10", lui a-t-il adressé. Et pour son ex-femme de commenter : "On a de la chance."