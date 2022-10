Alessandra Sublet, son mariage secret avec Clément Miserez : leur cérémonie très originale à l'étranger

"J'ai eu ma dose !", balançait Alessandra Sublet à Paris Match en avril dernier à propos de la vie de couple. La jolie brune était interrogée sur les amours après sa rupture avec Jordan Deguen, de 13 ans son cadet. Mais avant lui, elle a vécu une belle histoire avec le réalisateur Clément Miserez. De cette relation sont nés deux enfants : la jeune Charlie (10 ans) et le petit Alphonse (8 ans). Le couple a passé de belles années ensemble de finalement divorcer en 2018. Et avant de se séparer, ils se sont dit "oui". Souvenirs de leur mariage secret, célébré il y a 10 ans maintenant.

Pas de grande cérémonie avec des invités prestigieux. Alessandra Sublet et Clément Miserez ont scellé leur amour à deux, loin des crépitements des photographes et de l'agitation médiatique. En effet, le couple a célébré son union à l'autre bout du monde, yeux dans les yeux. Alors que des rumeurs couraient quant à un mariage secret célébré à Las Vegas, ce n'est qu'en décembre 2012 que l'animatrice a tout révélé, lors d'une interview accordée à nos confrères de TV Grandes Chaînes. Le journaliste qui l'a rencontrée n'a pu s'empêcher de remarquer une jolie bague à son annulaire gauche, doigt réservé à l'alliance dans la tradition.

Questionnée, Alessandra Sublet s'était montrée honnête. "C'est bien une alliance", avait-elle concédé, révélant ainsi s'être mariée à Clément Miserez. Et de poursuivre à propos de cette union célébrée à Las Vegas mais qui avait tout d'un réel engagement : "Mais ce n'est pas un mariage pour rire ! Nous l'avons fait valider à notre retour en France. Pour avoir vraiment la paix, nous avons décidé de nous marier au sommet du Grand Canyon. Un hélicoptère nous y a déposés avec deux témoins. C'était au coucher du soleil et c'est l'un des plus beaux moments que j'ai jamais vécus." Sans donner l'identité de ces deux témoins mystères, la jeune maman avait révélé être "heureuse d'avoir la photo sur [sa] table de nuit et de savoir que personne d'autre ne peut la voir". C'était en quelque sorte le petit secret du couple... Même dix ans après, et alors qu'ils sont désormais séparés, pas une trace de ce cliché.