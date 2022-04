"J'ai eu ma dose !" : Célibataire depuis 1 an, Alessandra Sublet a-t-elle renoncé à l'amour ?

C'est dans le Sud de la France qu'Alessandra Sublet mène désormais sa vie, remontant toutefois plusieurs fois par mois pour voir ses enfants Charlie (9 ans) et Alphonse (7 ans). La populaire animatrice de TF1 - qui souhaite arrêter sa carrière dans ce milieu -, que l'on retrouve dans le jury de l'émission Mask Singer, y vit seule et cela lui va très bien !

Interrogée par le magazine Paris Match, Alessandra Sublet assume son choix d'avoir quitté Paris pour vivre au soleil. "Je reçois beaucoup, que ce soient les amis ou la famille, et ils me prennent tous pour une folle parce que j'ai fait aménager un espace pour m'isoler ! Alors que c'est ma maison !", précise-t-elle, en assurant qu'elle "aime être seule". Sentimentalement parlant aussi la star semble à l'aise avec le fait de vivre en solo, après plusieurs déceptions sentimentales. "Ça fait un an que je suis célibataire [depuis sa rupture avec le jeune et charmant Jordan, NDLR], mes copines font la grimace quand je leur dis, mais j'ai mes enfants, mes potes, beaucoup de travail, et je me demande souvent où je calerais un homme au milieu de tout ça", ajoute-t-elle.

A 45 ans, Alessandra Sublet n'a donc aucun stress à l'idée d'être seule et ne semble pas pressée de s'inscrire sur Tinder ou autre pour trouver un compagnon. "J'ai eu une première vie très jolie à deux [elle a été mariée à Thomas Volpi puis à Clément Miserez, père de ses deux enfants, NDLR], seulement j'ai eu ma dose ! C'est déjà difficile de se supporter soi-même. Alors peut-être que je me remarierai, mais je ne vivrai plus sous le même toit que quelqu'un d'autre. Tout comme je ne referai jamais d'enfant. J'en ai deux, je les adore, mais ils me suffisent", ajoute l'animatrice et aspirante comédienne que l'on retrouve dans Handi Gang sur TF1. "Je ne subis pas ma solitude, au contraire, je suis allée chercher cette liberté, elle n'a pas de prix", clame-t-elle.

L'interview complète d'Alessandra Sublet est à retrouver dans le magazine Paris Match, dans les kiosques le 28 avril 2022.