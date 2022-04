Alessandra Sublet avec ses enfants : Charlie et Alphonse émerveillés, un moment inoubliable en famille

Vendredi 15 avril 2022, Alessandra Sublet avait renfilé son costume d'enquêtrice pour un nouvel épisode de la saison 3 de Mask Singer. Aux côtés d'Anggun, Kev Adams et Jarry, l'animatrice de 45 ans a démasqué deux nouvelles personnalités. Deux personnages ont été éliminés hier soir et leur identité ne faisait plus aucun doute. C'est bien l'humoriste et comédien Pierre Palmade qui se cachait sous le costume du Cosmonaute et Sylvie Tellier sous celui de le Caméléon. Des démasquages qu'Alessandra Sublet n'a pas regardés hier à la télé.

Maman de deux enfants, l'animatrice s'est accordée une sortie avec Charlie (9 ans) et Alphonse (7 ans), et pas n'importe laquelle. Ensemble, ils ont réalisé une grande première, celle d'assister à un concert. Rendez-vous avait été pris à l'Accor Arena, à Paris, pour aller voir et applaudir Vianney. Le chanteur et coach de The Voice s'est produit devant une salle comble dans le cadre de sa tournée faisant suite à la sortie de son album N'attends pas.

Comblée par cette soirée de spectacle passée avec ses deux enfants, Alessandra Sublet a partagé quelques images de cette soirée inoubliable sur Instagram. Elle y a publié une photo de Charlie et Alphonse de dos, plongés dans le noir en train de regarder Vianney sur scène. "Leur tout premier concert...voir ces petites étoiles dans leurs yeux... merci @vianneymusique", a-t-elle commenté en légende, Vianney likant sa photo. Alessandra Sublet a également partagé une vidéo dans sa story, filmée pendant le show (voir le diaporama).