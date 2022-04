Mask Singer - le Caméléon démasqué : découvrez qui se cachait derrière le costume

Lors de chaque émission, deux personnalités sont démasquées dans Mask Singer 2022, sur TF1. Ainsi, le public a pu découvrir qui se cachait sous le costume du Poisson Corail, de la Tigresse ou du Cosmonaute. Et les enquêteurs Alessandra Sublet, Kev Adams, Jarry et Anggun ont également découvert qui se trouvait sous le Caméléon.

Indices du portrait du Caméléon

Le Caméléon a cumulé plus de 100 millions de téléspectateurs. Il a pris l'habitude de se mettre en retrait mais quand il est sur scène, il fait tout pour se faire remarquer. Le mot "parquet" a été mis en avant. On l'a déjà vu en tant qu'actrice, mais ce n'est pas pour ça qu'on le connait. Il a déjà été photographié par un des plus grands noms de la mode et était naturel pour l'occasion. Il n'aurait jamais pensé poser vu sa taille. Il a été sur la scène de nombreux Zénith. Il distribue du bonheur ou de la joie sur scène mais aussi dans les livres. Il y parle d'elle ou des autres. Il adore voyager, c'est peut-être pour ça que dans sa famille ils ont plusieurs nationalités. Et son travail lui a fait connaître de nombreux endroits paradisiaques comme l'Ile Maurice ou Los Angeles. Il a toujours un maillot de bain dans sa valise et pas seulement pour son travail. Il a grandi en Province.

Indices tirés des images du Caméléon

Un bateau en papier, le chiffre 20, le mot "en retrait" et un indice objet représentant une télévision avec un papier cadeau, associée à la phrase : "J'espère que ce cadeau vous fait autant plaisir que lorsque je l'ai reçu". Un photographe, une personne qui dessine, Alain Delon. La chanson Résiste de France Gall, des sacs, le nombre 100, le drapeau de la France, une voiture du modèle Dauphine.

Avis des enquêteurs

Alessandra Sublet a songé à Vanessa Demouy. Anggun pensait à Karima Charni. Jarry est parti sur Laetitia Milot. Kev Adams a parié sur Claire Keim. Lors de la troisième émission, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il s'agissait de Sylvie Tellier.

Le Caméléon a été démasqué lors de l'émission du 15 avril 2022. Il s'agissait bel et bien de Sylvie Tellier.